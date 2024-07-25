Около 100 боевиков уничтожено ударом «Искандера-М» по месту скопления наемников в Харькове

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ ракетным ударом комплекса «Искандер-М» по пункту временной дислокации иностранных наемников в промзоне Харьковской области уничтожили до 100 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.

«Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер-М“ нанесен ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании „Скорпион“ в промзоне Харькова. В результате удара уничтожено до 100 боевиков, из них 40 зарубежных инструкторов, а также около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ», — сообщили там.