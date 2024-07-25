0
0
125
НОВОСТИ

Украинские новобранцы не хотят воевать - бельгийский телеканал

15:12 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские новобранцы, призванные в армию «помимо их воли», не хотят воевать, признал бельгийский телеканал RTBF.

«На Украине солдаты, записавшиеся в армию добровольно, уже все мертвы или ранены. Новые рекруты находятся на фронте против своей воли», — отметил телеканал.

Такое заключение его журналисты сделали, пообщавшись с представителями 49-го штурмового батальона «Карпатская сечь».

«Новые рекруты должны помочь удержать окопы, но между бригадами существует жесткая конкуренция за пополнение, которого недостаточно», — отмечает телеканал.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
4686
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
5027
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
4548
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
4725
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
4654
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
4689
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
4653
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
4680
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
4614
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
4621

Возврат к списку