15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские новобранцы, призванные в армию «помимо их воли», не хотят воевать, признал бельгийский телеканал RTBF.

«На Украине солдаты, записавшиеся в армию добровольно, уже все мертвы или ранены. Новые рекруты находятся на фронте против своей воли», — отметил телеканал.

Такое заключение его журналисты сделали, пообщавшись с представителями 49-го штурмового батальона «Карпатская сечь».

«Новые рекруты должны помочь удержать окопы, но между бригадами существует жесткая конкуренция за пополнение, которого недостаточно», — отмечает телеканал.