О сроках возвращения корабля Starliner с МКС NASA пока так и не знает

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дата возвращения корабля CST-100 Starliner американской корпорации Boeing с двумя астронавтами Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) с МКС на Землю еще не определена. Об этом заявил менеджер коммерческой программы полетов НАСА Стив Стич.

«Сегодня у нас нет для вас громкого объявления, касающегося даты возвращения. Есть значительный прогресс, но пока что мы не готовы сделать это», — сказал он на пресс-конференции.