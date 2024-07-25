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О сроках возвращения корабля Starliner с МКС NASA пока так и не знает

19:25 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дата возвращения корабля CST-100 Starliner американской корпорации Boeing с двумя астронавтами Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) с МКС на Землю еще не определена. Об этом заявил менеджер коммерческой программы полетов НАСА Стив Стич.

«Сегодня у нас нет для вас громкого объявления, касающегося даты возвращения. Есть значительный прогресс, но пока что мы не готовы сделать это», — сказал он на пресс-конференции.

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