РФ выражает опасения на фоне роста мирового госдолга — Минфин
18:30 27.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия на заседании министров финансов и управляющих центральными банками Группы двадцати, которое состоялось в Бразилии, заявила об ухудшении ситуации с растущим госдолгом в мире, следует из материалов Минфина РФ.
Выступая в ходе встречи, заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков обратил внимание партнеров на ухудшающуюся ситуацию с суверенной задолженностью в мире: «Обслуживание долга становится все дороже, при этом не будем забывать, что большинство стран, которые испытывают трудности, связанные с задолженностью, имеют низкие и средние доходы. Это не позволяет направлять необходимые ресурсы на развитие, структурные реформы, финансирование важнейших секторов экономики и достижение целей устойчивого развития. Особое беспокойство также вызывает отсутствие внимания стран к очень высокому и продолжающему расти уровню долга в развитых странах. Помимо решения вопросов с реструктуризацией долгов, требуются совместные комплексные действия для предотвращения приближения системного долгового кризиса».
По данным Минфина РФ, особое внимание было уделено реформе налогообложения прибыли международных групп компаний, в результате чего министры финансов впервые одобрили отдельную Декларацию о сотрудничестве в области международного налогообложения.
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