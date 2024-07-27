РФ выражает опасения на фоне роста мирового госдолга — Минфин

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия на заседании министров финансов и управляющих центральными банками Группы двадцати, которое состоялось в Бразилии, заявила об ухудшении ситуации с растущим госдолгом в мире, следует из материалов Минфина РФ.

Выступая в ходе встречи, заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков обратил внимание партнеров на ухудшающуюся ситуацию с суверенной задолженностью в мире: «Обслуживание долга становится все дороже, при этом не будем забывать, что большинство стран, которые испытывают трудности, связанные с задолженностью, имеют низкие и средние доходы. Это не позволяет направлять необходимые ресурсы на развитие, структурные реформы, финансирование важнейших секторов экономики и достижение целей устойчивого развития. Особое беспокойство также вызывает отсутствие внимания стран к очень высокому и продолжающему расти уровню долга в развитых странах. Помимо решения вопросов с реструктуризацией долгов, требуются совместные комплексные действия для предотвращения приближения системного долгового кризиса».

По данным Минфина РФ, особое внимание было уделено реформе налогообложения прибыли международных групп компаний, в результате чего министры финансов впервые одобрили отдельную Декларацию о сотрудничестве в области международного налогообложения.