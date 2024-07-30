Заболеваемость ковидом в РФ выросла на 14% за неделю
12:05 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заболеваемость ковидом за прошедшую неделю увеличилась в России на 14%, число госпитализаций возросло на 13,5%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 35 субъектах РФ, рост заболеваемости — в 49 регионах страны.
По данным штаба, за неделю выздоровели 7 244 человека, заразившиеся ковидом, что на 27,8% больше, чем неделей ранее, 23 человека умерли.
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