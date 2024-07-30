Заболеваемость ковидом в РФ выросла на 14% за неделю

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость ковидом за прошедшую неделю увеличилась в России на 14%, число госпитализаций возросло на 13,5%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 35 субъектах РФ, рост заболеваемости — в 49 регионах страны.

По данным штаба, за неделю выздоровели 7 244 человека, заразившиеся ковидом, что на 27,8% больше, чем неделей ранее, 23 человека умерли.