Блокировку поставок нефти в Венгрию «изобрел» не Киев, а Брюссель — Сийярто
17:41 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Блокировку поставок российской нефти в Венгрию и Словакию изобрели не в Киеве, а в Брюсселе для шантажа выступающих за мир стран, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Прошло больше недели, и Еврокомиссия не сделала ничего. Есть только два варианта. Еврокомиссия или слишком слаба, чтобы заставить страну-кандидата (Украину) уважать фундаментальные интересы двух стран — членов ЕС, или вся эта штука была придумана не в Киеве, а в Брюсселе, и не украинское правительство, а Еврокомиссия хочет шантажировать две выступающие за мир страны», — написал он на своей странице в соцсети.
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