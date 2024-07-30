Блокировку поставок нефти в Венгрию «изобрел» не Киев, а Брюссель — Сийярто

17:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блокировку поставок российской нефти в Венгрию и Словакию изобрели не в Киеве, а в Брюсселе для шантажа выступающих за мир стран, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Прошло больше недели, и Еврокомиссия не сделала ничего. Есть только два варианта. Еврокомиссия или слишком слаба, чтобы заставить страну-кандидата (Украину) уважать фундаментальные интересы двух стран — членов ЕС, или вся эта штука была придумана не в Киеве, а в Брюсселе, и не украинское правительство, а Еврокомиссия хочет шантажировать две выступающие за мир страны», — написал он на своей странице в соцсети.