В НАТО собираются разработать новую стратегию в отношении России - Госдеп США
23:00 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организация Североатлантического договора (НАТО) приступает к разработке новой стратегии в отношении России. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.
«НАТО в следующие месяцы разработает новую стратегию в отношении России. И это будет сплачивать всех союзников в дальнейшем взаимодействии с Россией», — сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. По словам дипломата, все члены Североатлантического альянса согласны с тем, что «КНР является решающим сторонником» России в специальной военной операции на Украине.
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