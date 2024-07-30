В НАТО собираются разработать новую стратегию в отношении России - Госдеп США

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Североатлантического договора (НАТО) приступает к разработке новой стратегии в отношении России. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

«НАТО в следующие месяцы разработает новую стратегию в отношении России. И это будет сплачивать всех союзников в дальнейшем взаимодействии с Россией», — сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. По словам дипломата, все члены Североатлантического альянса согласны с тем, что «КНР является решающим сторонником» России в специальной военной операции на Украине.