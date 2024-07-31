Венесуэла разрывает дипотношения с Перу после слов главы МИД этой страны о выборах

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Перу после того, как глава МИД этой страны Хавьер Гонсалес Олаэчеа назвал оппозиционера Эдмундо Гонсалеса избранным президентом Боливарианской Республики. Об этом сообщил венесуэльский министр иностранных дел Иван Хиль Пинто.

«Правительство Венесуэлы решило разорвать дипломатические отношения с Республикой Перу на основании 45-й статьи Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», — написал он в соцсети X.