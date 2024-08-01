Девять человек, в том числе четверо детей, могут находиться под завалами в Нижнем Тагиле
12:05 01.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пятеро взрослых и четверо детей могут находиться под завалами жилого дома, который обрушился в результате взрыва газа в Нижнем Тагиле. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«По последним данным, под завалами обрушившегося жилого дома могут находиться девять человек, в том числе четверо детей», — сказал собеседник агентства.
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