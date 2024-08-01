Политика США становится все более антикитайской, напоминает холодную войну — эксперты КНР

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политики США вне зависимости от партийной принадлежности все более настроены на конфронтацию с Китаем, а американские эксперты призывают рассматривать отношения двух стран в парадигме холодной войны. Такое мнение выразили в колонке для журнала Foreign Affairs основатель Института международных и стратегических исследований Пекинского университета Ван Цзисы совместно с научными сотрудниками учреждения Ху Жаном и Джао Цзянвэем.

По их оценке, в Вашингтоне установился двухпартийный консенсус, что Китай «следует считать основным противником» США, а все большее число американских аналитиков «выступают за парадигму холодной войны» в отношениях с КНР.

Китайские эксперты отмечают, что среди американских стратегов можно выделить особую группу «сторонников новой холодной войны». Ее приверженцы полагают, что соперничество между США и Китаем представляет собой «игру с нулевой суммой» (когда выигрыш одной стороны означает равнозначный проигрыш другой) и требует «еще более агрессивной тактики со стороны Соединенных Штатов» в адрес Пекина.