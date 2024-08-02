Молдавия «играми» с историей готовит себе судьбу Украины — Медведев
12:05 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти в Кишиневе, возлагая на СССР вину за голод 1940-х, идут по пути Украины, где от официального признания «голодомора» до триумфа в политике неонацистских военизированных формирований прошло буквально десять лет. Такую оценку дал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.
«На Украине путь от формализации „голодоморских сказок“ в 2006 году в виде соответствующего закона до создания в 2014 году первого нацистского батальона, а впоследствии полка и бригады „Азов“ (признан в России террористической организацией) занял менее 10 лет», — напомнил Медведев.
«Все это звенья одной цепи — фашизации страны и создания в обществе атмосферы ненависти, — подчеркнул зампред СБ РФ. — А все от „игр“ с историей. Не стоит с ней бездумно играть, чтобы в итоге не оказаться на новой войне! Или Молдавия действительно хочет разделить судьбу Украины?»
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