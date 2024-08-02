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НОВОСТИ

Число прибывших в Испанию с начала года нелегалов увеличилось на 80%

14:12 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 29 тыс. нелегальных мигрантов прибыли в Испанию с января по июль 2024 года. Об этом сообщило МВД королевства.

По его информации, этот показатель на 79,5% выше цифры за аналогичный период прошлого года. При этом больше всего мигрантов прибыли на Канарские острова — почти 21,5 тыс. человек. Это на 152,4% выше показателя, зафиксированного с января по июль 2023 года.

Ситуация с нелегалами на Канарах обострилась в прошлом году, по итогам которого на архипелаг прибыли 39,9 тыс. мигрантов. Это число на 154,5% больше показателя 2022 года.

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