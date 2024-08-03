Емкости с топливом загорелись после ночной атаки на Ростовскую область

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ночная атака беспилотников на Каменский район Ростовской области привела к загоранию емкостей с топливом, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации района Владимир Савин.

«Сообщаю, что в результате атаки шести БПЛА в 02:21 [мск] повреждения получили емкости с топливом с последующим возгоранием на территории базы № 7. Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорания. Пострадавших нет», — написал он.