Все больше украинцев выступают за переговоры с РФ — исследование
18:30 03.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля украинцев, выступающих за начало официальных переговоров с Россией об урегулировании конфликта, за год выросла почти в два раза — с 23% до 44%. Об этом сообщил американский портал Responsible Statecraft со ссылкой на данные украинских социологических исследований.
При этом с июля 2023 года доля украинцев, считающих целесообразным пойти на территориальные уступки России в обмен на прекращение конфликта, выросла в три раза — с 10% до 32%. Новые результаты соцопросов, отмечает портал, свидетельствуют о «серьезной разобщенности» среди жителей Украины. Издание подчеркивает, что, «хотя нет единого мнения по поводу того, как должен закончиться [конфликт], тенденция в пользу какого-либо компромисса очевидна».
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