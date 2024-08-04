F-16 заметили в небе над Одессой

18:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет F-16 замечен в небе над Одессой, после пролета над городом он ушел в сторону границы с Молдавией, сообщил ТАСС представитель сопротивления Сергей Лебедев.

«Сообщают о пролете F-16. <…> После пролета над Одессой улетел в сторону Молдавии», — сказал он.