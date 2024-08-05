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НОВОСТИ

Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом террористов

09:05 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Мали приняли решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в связи с поддержкой Киевом действий вооруженных террористов в африканской стране. Об этом сообщает информационный портал AES INFO.

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