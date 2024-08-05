На Украине смертность в три раза превысила рождаемость
14:12 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трое умерших приходятся в настоящее время на одного новорожденного на Украине. Об этом сообщает ресурс «Опендатабот», специализирующийся на мониторинге государственных реестров Украины.
Отмечается, что, по данным Минюста, за первое полугодие умерли 250 972 человек, что в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда бушевал ковид. За это же время родились 87 655 детей, что на 9% меньше аналогичного периода 2023 и в полтора раза меньше 2021 года.
При этом в 2018–2020 годах на одного новорожденного приходилось двое умерших.
По данным украинских СМИ, рождаемость в стране достигла исторического минимума. По оценкам демографов, коэффициент рождаемости в настоящее время не превышает 0,8 — 0,9 при норме естественного воспроизводства 2,1 — 2,2.
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