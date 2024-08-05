Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Татарстане выросло до 14

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять новых случаев лихорадки Западного Нила зарегистрированы в Татарстане. Общее число заболевших выросло до 14, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

«В Татарстане зарегистрированы 14 случаев лихорадки Западного Нила», — сказал собеседник агентства.