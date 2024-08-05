Лаборатория Лугара в Грузии будет работать, несмотря на прекращение помощи США — власти
16:32 05.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лаборатория Лугара на окраине Тбилиси продолжит работать в привычном режиме, несмотря на прекращение финансирования из США. Об этом сообщила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани в интервью грузинскому телеканалу «Имеди».
Грузинские СМИ в воскресенье распространили информацию, согласно которой прекращение финансирования США в размере более $95 млн коснется и лаборатории Лугара.
«Есть определенные информации в связи с тем, что из этой приостановленной суммы (помощи США — прим. ТАСС) в лаборатории Лугара больше не будут финансироваться определенные исследования. Мы обязательно должны сказать обществу, что лаборатория Лугара, конечно же, будет работать исправно и выполнять свою функцию», — сказала Цилосани.
По ее словам, опять возникает вопрос, если американская помощь была бескорыстной, почему произошла приостановка помощи? Лаборатория Лугара не теряла компетенцию, не изменяла своим целям, уверена вице-спикер.
Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара был открыт неподалеку у Тбилисского международного аэропорта в поселке Алексеевка в 2011 году по американской правительственной программе. Центр занимается исследованием биологических угроз. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе в конце 2018 года заявил, что располагает документами, подтверждающими, что в исследовательском центре проводились опасные эксперименты.
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