Координация США действий на Украине может окончиться трагично для всего мира — Володин

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководители США и ЕС, координируя военные действия на Украине и поставляя ей оружие, могут привести мир к трагическим последствиям. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Когда Вашингтон и Брюссель, угрожая безопасности России, поставляют самолеты и ракеты, занимаются координацией военных действий на Украине, парламенты и граждане США и Евросоюза должны понимать, что своими действиями выжившие из ума руководители их государств могут привести мир к трагическим последствиям», — написал Володин в своем телеграм-канале.