Генпрокуратура Венесуэлы начала уголовное расследование против Гонсалеса и Мачадо

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура Венесуэлы начала уголовное расследование против экс-кандидата в президенты Эдмундо Гонсалеса и одного из лидеров оппозиции Корины Мачадо по подозрению в подстрекательстве к мятежу.

«Генпрокуратура Венесуэлы сообщает, что в связи с распространением экс-кандидатом Эдмундо Гонсалесом и гражданкой Марией Кориной Мачадо заявления, в котором они ложно называют победителем президентских выборов не то лицо, которое было объявлено Национальным избирательным советом, единственным органом уполномоченным для этого, и призывают полицейских и военных к неподчинению законам, было принято решение начать уголовное расследование в отношении обоих подписавших этот документ», — говорится в заявлении, которое опубликовал на своей странице в соцсети X генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб.