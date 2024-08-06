Генпрокуратура Венесуэлы начала уголовное расследование против Гонсалеса и Мачадо
09:32 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральная прокуратура Венесуэлы начала уголовное расследование против экс-кандидата в президенты Эдмундо Гонсалеса и одного из лидеров оппозиции Корины Мачадо по подозрению в подстрекательстве к мятежу.
«Генпрокуратура Венесуэлы сообщает, что в связи с распространением экс-кандидатом Эдмундо Гонсалесом и гражданкой Марией Кориной Мачадо заявления, в котором они ложно называют победителем президентских выборов не то лицо, которое было объявлено Национальным избирательным советом, единственным органом уполномоченным для этого, и призывают полицейских и военных к неподчинению законам, было принято решение начать уголовное расследование в отношении обоих подписавших этот документ», — говорится в заявлении, которое опубликовал на своей странице в соцсети X генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб.
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