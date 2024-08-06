В Приморье пропал с радаров частный самолет

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Частный легкомоторный самолет пропал с радаров в Приморском крае. На борту находились два человека, организован поиск, сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, около 15:11 (08:11 мск) в районе горы Лысой приблизительно в 30 км от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G, следовавшим по маршруту посадочная площадка Пушистый (Сахалинская область) — посадочная площадка Новороссия (Приморский край) „. На борту находилось два человека“, — сообщили в ведомстве. Идут поисково-спасательные мероприятия.