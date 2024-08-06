Пограничники отразили провокацию ВСУ на границе Курской области — ФСБ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Погранслужба ФСБ России отразила вооруженную провокацию на границе Курской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Утром 6 августа 2024 года ВСУ на участке государственной границы в пределах Курской области совершена вооруженная провокация. Обстрелам подверглись приграничные населенные пункты Курской области», — сообщили в ЦОС.