Пограничники отразили провокацию ВСУ на границе Курской области — ФСБ
15:00 06.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Погранслужба ФСБ России отразила вооруженную провокацию на границе Курской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Утром 6 августа 2024 года ВСУ на участке государственной границы в пределах Курской области совершена вооруженная провокация. Обстрелам подверглись приграничные населенные пункты Курской области», — сообщили в ЦОС.
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