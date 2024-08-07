Власти Нигера объявили о разрыве дипотношений с Украиной

23:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Нигера объявило о немедленном разрыве дипломатических отношений с Украиной. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP).