Диспансеризацию игнорируют 40% россиян — опрос Народного фронта

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 40% россиян не принимают участие в регулярной диспансеризации. Об этом свидетельствуют результаты опроса Народного фронта, имеющегося в распоряжении ТАСС.

При этом 36% респондентов отметили, что не проходят диспансеризацию, так как на осмотры необходимо тратить несколько дней, 33% заявили об отсутствии времени на посещение врача, а 34% сообщили, что в диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры не входят те исследования, которые им необходимы.