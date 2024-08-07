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НОВОСТИ

НАТО собирается разместить свои войска в финской Лапландии

18:40 07.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция в рамках сотрудничества с НАТО готовится разместить своих солдат в финской Лапландии. Об этом заявил председатель комитета по обороне парламента Швеции Петер Хультквист финской газете Iltalehti.

«Я знаю, что Шведские силы обороны и правительство готовятся разместить войска в Финляндии. Это произойдет в рамках сотрудничества с НАТО», — сообщил Хультквист, ранее занимавший пост министра обороны. Он добавил, что это будут военные из разных стран, включая Норвегию.

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