НАТО собирается разместить свои войска в финской Лапландии

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция в рамках сотрудничества с НАТО готовится разместить своих солдат в финской Лапландии. Об этом заявил председатель комитета по обороне парламента Швеции Петер Хультквист финской газете Iltalehti.

«Я знаю, что Шведские силы обороны и правительство готовятся разместить войска в Финляндии. Это произойдет в рамках сотрудничества с НАТО», — сообщил Хультквист, ранее занимавший пост министра обороны. Он добавил, что это будут военные из разных стран, включая Норвегию.