НАТО собирается разместить свои войска в финской Лапландии
18:40 07.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Швеция в рамках сотрудничества с НАТО готовится разместить своих солдат в финской Лапландии. Об этом заявил председатель комитета по обороне парламента Швеции Петер Хультквист финской газете Iltalehti.
«Я знаю, что Шведские силы обороны и правительство готовятся разместить войска в Финляндии. Это произойдет в рамках сотрудничества с НАТО», — сообщил Хультквист, ранее занимавший пост министра обороны. Он добавил, что это будут военные из разных стран, включая Норвегию.
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