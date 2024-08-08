Медведев заявил, что в СВО нужно идти до Харькова, Киева, Одессы и дальше

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная военная операция (СВО) должна теперь приобрести «открыто экстерриториальный характер» и предусматривать в том числе взятие Киева. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя атаку ВСУ на Курскую область.

«С этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, «не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ Украинского рейха». «Мы остановимся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным», — заключил зампред Совбеза РФ.