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НОВОСТИ

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Японии, объявлена угроза цунами

12:00 08.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано на юго-западе Японии в районе острова Кюсю, объявлена угроза цунами. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление.

Эпицентр находился возле префектуры Миядзаки. Очаг залегал на глубине 30 км под океанским дном.

По данным сейсмологов, высота волн в районе префектур Миядзаки и Коти может составить до 1 м. Отмечается, что первые волны уже могли достичь побережья указанных регионов.

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