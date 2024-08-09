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Состояние семьи миллиардера Амбани составляет почти 10% ВВП Индии — банк

15:12 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состояние семьи миллиардера Мукеша Амбани, владеющей крупнейшей в Индии бизнес-империей Reliance Industries, достигает 25,7 трлн рупий ($385,5 млрд), что составляет почти одну десятую часть валового внутреннего продукта южноазиатской республики. Об этом в своем отчете сообщил банк Ваrclays-Hurun India.

При оценке семейного богатства Амбани по состоянию на 20 марта 2024 года банк исключил частные инвестиции и ликвидные активы при учете доли семи членов семьи Амбани в компаниях Reliance, Jio Platforms, Reliance Retail и других, входящих в Reliance Industries.

Бизнес-империя Амбани в основном действует в секторах энергетики, розничной торговли и телекоммуникаций.

На второе и третье места в списке крупнейших семейных состояний индийских бизнесменов Barclays-Hurun India поместил семейства миллиардеров Нираджа Баджаджа (производство автомобилей) и Кумара Бирлы (добыча полезных ископаемых, производство цемента и оказание финансовых услуг). Совокупные семейные активы владельцев трех крупнейших промышленно-торговых конгломератов Индии банк оценил в $460 млрд, что эквивалентно ВВП Сингапура.

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