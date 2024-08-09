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Детей из реабилитационного центра в Курской области эвакуируют из-за обстрелов ВСУ

16:32 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воспитанников Льговского центра соцпомощи в Курской области эвакуируют из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова.

«Реабилитационный центр во Льгове сейчас выезжает, там всегда от 15 до 25 детей. Беловский детский дом уехал в Воронеж. Детки там тяжелобольные, лежачие», — сказала Листопадова.

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