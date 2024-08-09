Доля нацвалют в расчетах России и Азербайджана превысила 70% — Оверчук

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля национальных валют во взаимных расчетах России и Азербайджана составила более 70% по итогам января — мая 2024 года. Об этом заявил вице-премьер РФ, председатель российской части Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном Алексей Оверчук.

«Во взаимной торговле мы опираемся на наши национальные валюты. Их доля в структуре двусторонних расчетов по итогам 2023 года составляла 57,8%, по итогам января — мая 2024 года — уже 73,1%», — сказал Оверчук, слова которого приводят в пресс-службе правительства РФ.