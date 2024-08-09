Сербия получила от РФ данные о готовящемся госперевороте при поддержке Запада — Вучич
21:20 09.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Россия предупредила руководство страны о готовящихся в республике массовых беспорядках, организаторами которых выступают представители западных стран. Об этом сербский лидер сообщил журналистам, отвечая на вопрос о подготовке Западом акций на территории республики с целью осуществления государственного переворота.
«Сегодня мы получили официальную информацию из Российской Федерации. Информация получена по официальным каналам, мы с ней разбираемся. Агентство безопасности и информации (национальная спецслужба — прим. ТАСС) отвечает за это, а также люди, специализирующиеся на этом в правительстве Сербии и во всех других местах, выполняют свою работу», — подчеркнул Вучич.
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