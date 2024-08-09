Самолет, на борту которого находились 62 человека, разбился в Бразилии

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский самолет, на борту которого находились 58 пассажиров и 4 члена экипажа, потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду в штате Сан-Паулу на юго-востоке страны. Об этом сообщил новостной портал G1.

По его данным, речь идет о самолете модели ATR 72, который предназначен для перевозки около 68 пассажиров. Он совершал внутренний рейс из Каскавела в Гуарульюс.

[обновлено 22:06]

Все, кто находился на борту потерпевшего крушение в бразильском штате Сан-Паулу самолета, погибли. Об этом сообщается со ссылкой на мэрию города Валиньюс, который находится неподалеку от места катастрофы.

