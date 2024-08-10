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НОВОСТИ

США сосредоточили на Ближнем Востоке 12 боевых кораблей

15:26 10.08.2024 Источник: Интерфакс

Американская атомная подводная лодка Georgia, способная нести до 154 крылатых ракет Tomahawk, проводит учения в восточной части Средиземного моря, следует из данных Пентагона.

Американские военные опубликовали фотографию захода подлодки на базу Суда-Бэй на греческом острове Крит 5 августа, а также подводных тренировок боевых пловцов отряда спецназа из состава экипажа субмарины.

ВМС США располагает четырьмя подлодками, которые могут нести до 154 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. Это - Georgia, Ohio, Michigan и Florida.

США сосредоточили на Ближнем Востоке 12 боевых кораблей в условиях обострения ситуации в регионе на фоне убийства лидера палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы Фуада Шукра в Бейруте.

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