США сосредоточили на Ближнем Востоке 12 боевых кораблей
15:26 10.08.2024 Источник: Интерфакс
Американская атомная подводная лодка Georgia, способная нести до 154 крылатых ракет Tomahawk, проводит учения в восточной части Средиземного моря, следует из данных Пентагона.
Американские военные опубликовали фотографию захода подлодки на базу Суда-Бэй на греческом острове Крит 5 августа, а также подводных тренировок боевых пловцов отряда спецназа из состава экипажа субмарины.
ВМС США располагает четырьмя подлодками, которые могут нести до 154 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. Это - Georgia, Ohio, Michigan и Florida.
США сосредоточили на Ближнем Востоке 12 боевых кораблей в условиях обострения ситуации в регионе на фоне убийства лидера палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы Фуада Шукра в Бейруте.
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