15:26 Источник: Интерфакс

Американская атомная подводная лодка Georgia, способная нести до 154 крылатых ракет Tomahawk, проводит учения в восточной части Средиземного моря, следует из данных Пентагона.

Американские военные опубликовали фотографию захода подлодки на базу Суда-Бэй на греческом острове Крит 5 августа, а также подводных тренировок боевых пловцов отряда спецназа из состава экипажа субмарины.

ВМС США располагает четырьмя подлодками, которые могут нести до 154 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. Это - Georgia, Ohio, Michigan и Florida.

США сосредоточили на Ближнем Востоке 12 боевых кораблей в условиях обострения ситуации в регионе на фоне убийства лидера палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы Фуада Шукра в Бейруте.