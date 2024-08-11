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Санду много обещала и ничего не сделала - экс-премьер

12:20 11.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду полностью провалила свои предвыборные обещания и остается у власти за счет поддержки Запада, которая связана с конфликтом на Украине. Об этом заявил бывший премьер, лидер Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ) республики Ион Кику.

«Санду много обещала в прошлом и ничего не сделала, поэтому финал ясен. Единственное, на чем держится Майя Санду, это на трагических обстоятельствах, связанных с Украиной и вытекающей из этого поддержке западных партнеров. Если бы не было этой поддержки, то такая власть, такой президент не то чтобы поддержку не получал в виде в том числе незаконного финансирования, она не получила бы даже морального финансирования „, — сказал Кику в эфире телеканала Exclusiv ТV. Он также подчеркнул, что поддерживающая Санду Партия действия и солидарности финансируется иностранцами через многочисленные неправительственные организации, подчеркнув, что подобную, в том числе финансовую поддержку Запада, нельзя считать законной в преддверии выборов.

«В связи с этим у нас необходимо принять такой же закон, как в Грузии», — сказал политик.


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