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Польше потребуются годы на создание эффективных систем ПВО и ПРО — министр

14:00 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польше потребуются годы на создание эффективной противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом заявил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш, выступая на подписании контракта на производство 48 пусковых установок для комплексов Patriot.

«Cистема противовоздушной обороны — это то, что мы должны строить в течение многих лет. Мы не сможем завершить ее создание ни в этом году, ни в будущем на том уровне, на котором бы мы хотели в конечном счете получить», — сказал министр в эфире телеканала TVP Info. По его словам, для Варшавы «впереди годы, а по некоторым направлениям — даже десятки лет [работы]».

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