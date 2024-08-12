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ПВО Белоруссии 9 августа сбила 13 летевших с Украины беспилотников

17:32 12.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны Белоруссии 9 августа сбили над Могилевской областью 13 летевших с Украины беспилотников. Об заявил заместитель начальника факультета Генерального штаба Военной академии Белоруссии полковник Андрей Богодель.

«Те события, которые произошли в нашем воздушном пространстве — 13 беспутников, которые были сбиты непосредственно над Костюковичами, — это информационный посыл, который должен был показать Республику Беларусь в совсем неприглядном виде. Просто показать, что Украина — она безнаказанна», — сказал он в интервью агентству БелТА, размещенном на его YouTube-канале.

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