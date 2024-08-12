В Курской области 180 тыс. человек подлежат эвакуации, 121 тыс. жителей покинули регион

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 180 тыс. человек подлежат эвакуации из Курской области, уже выехали и эвакуированы примерно 121 тыс. жителей региона. Об этом доложил врио губернатора Алексей Смирнов президенту РФ Владимиру Путину по видео-конференц-связи на совещании по ситуации на российской границе.

«В настоящее время ситуация в регионе сложная. <…> 8 числа приступили [к эвакуации] полностью все шесть приграничных районов и два района, граничащих с атомной станцией. Итого это 180 тыс. человек. Выехали и эвакуированы на сегодняшний день 121 тыс. человек, 59 тыс. — работа продолжается», — сказал он.