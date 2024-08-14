Мишустин принял отставку Разуваевой с поста главы Росмолодежи

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Ксению Разуваеву от должности руководителя Росмолодежи по ее просьбе. Разуваева в своем телеграм-канале заявила, что приняла это решение по личным семейным обстоятельствам.

Временное исполнение обязанностей руководителя возложено на ее заместителя Дениса Аширова. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном портале правовой информации.