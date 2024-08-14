Расследование взрывов на «Северных потоках» приоритетно для правительства ФРГ — кабмин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» имеет наивысший приоритет для правительства Германии. Об этом сообщил на брифинге в Берлине представитель кабинета министров Вольфганг Бюхнер.

«Для правительства ФРГ расследование акта диверсии на „Северных потоках“ является наивысшим приоритетом», — сказал он. При этом Бюхнер напомнил, что в Германии расследование подрывов ведет Генпрокуратура. «Пока мы можем только отметить, что все вопросы, касающиеся статуса разбирательства, всегда должны направляться генеральному федеральному прокурору», — констатировал он, добавив, что правительство ФРГ не может предоставить никакой дополнительной информации.

Таким образом представитель кабмина прокомментировал появившиеся ранее в СМИ сведения о выдаче ордера на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов.