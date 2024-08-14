Авиация нанесла удары по резервам ВСУ в шести населенных пунктах Сумской области
15:32 14.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская авиация нанесла удары по резервам Вооруженных сил Украины в шести населенных пунктах Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
«Авиацией нанесены удары по резервам ВСУ в районах населенных пунктов Юнаковка, Садки, Мирополье, Храповщина, Могрицы и Кровное Сумской области», — сообщили там.
НОВОСТИ
- 16:12 14.08.2024
- Суд в ФРГ временно отменил запрет на политический журнал Compact
- 16:00 14.08.2024
- Во Франции потерпели крушение два истребителя Rafale
- 15:12 14.08.2024
- Американцы больше верят в победу Трампа на выборах — опрос
- 15:00 14.08.2024
- Расследование взрывов на «Северных потоках» приоритетно для правительства ФРГ — кабмин
- 14:32 14.08.2024
- Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до уровня ограниченного дефолта
- 14:12 14.08.2024
- Минобороны Британии ждет серьезное сокращение бюджета — The Daily Telegraph
- 14:00 14.08.2024
- Туск заявил, что Польша «разбила наголову» ФРГ в плане экономического роста
- 13:32 14.08.2024
- Курская АЭС продолжает штатную работу на фоне введенного в регионе режима КТО
- 13:20 14.08.2024
- Трамп намекнул, что может уехать в Венесуэлу, если проиграет на выборах в США
- 13:05 14.08.2024
- Более 80% украинцев заявили об ухудшении экономической ситуации в стране
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать