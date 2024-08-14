Авиация нанесла удары по резервам ВСУ в шести населенных пунктах Сумской области

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская авиация нанесла удары по резервам Вооруженных сил Украины в шести населенных пунктах Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Авиацией нанесены удары по резервам ВСУ в районах населенных пунктов Юнаковка, Садки, Мирополье, Храповщина, Могрицы и Кровное Сумской области», — сообщили там.