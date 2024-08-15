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НОВОСТИ

Байден сообщил, что ищет работу

10:05 15.08.2024 Источник: Газета.Ru

Президент США сообщил, что «ищет работу» после отказа от участия в президентских выборах, которые пройдут в ноябре. С таким заявлением глава государства выступил на встрече с создателями интернет-контента в здании Исполнительного офиса Эйзенхауэра в Вашингтоне, его слова приводит газета The New York Times.

«Вы совершаете прорыв, который, я думаю, изменит всю динамику нашего общения, и именно поэтому я пригласил вас в Белый дом, потому что я ищу работу», — подчеркнул Джо Байден.

Как отмечает издание, внешне, в последние дни президент «демонстрирует заметно непринужденное и легкомысленное поведение».  "Газета.Ру"

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