Кандидаты в президенты США Трамп и Харрис договорились о втором раунде теледебатов

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидаты в президенты США от Демократической и Республиканской партий Камала Харрис и Дональд Трамп согласились провести второй раунд теледебатов в октябре. Об этом сообщил в письменном заявлении директор по коммуникациям избирательной кампании вице-президента Харрис Майкл Тайлер.

«Дебаты о дебатах закончились. Кампания Дональда Трампа приняла наше предложение о проведении трех дебатов — двух раундов с кандидатами в президенты и один с кандидатами в вице-президенты. В том случае, если Дональд Трамп действительно явится 10 сентября на дебаты с вице-президентом Харрис, то губернатор [штата Миннесота Тим] Уолц встретится с Джеймсом Дэвидом Вэнсом 1 октября, а затем у американского народа будет еще одна возможность увидеть вице-президента и Дональда Трампа на дебатах в октябре», — отметил он.