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НОВОСТИ

В Белоруссии 30 осужденных за преступления протестной направленности помилованы президентом страны

18:50 16.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осужденных за преступления протестной направленности, которые признали свою вину. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

По ее данным, в числе помилованных «14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьезные заболевания, есть люди пенсионного возраста». «Все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни», — отметили в пресс-службе.

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