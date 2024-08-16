В Белоруссии 30 осужденных за преступления протестной направленности помилованы президентом страны

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осужденных за преступления протестной направленности, которые признали свою вину. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

По ее данным, в числе помилованных «14 женщин и 16 мужчин, некоторые из них имеют серьезные заболевания, есть люди пенсионного возраста». «Все они признали вину, искренне раскаялись в содеянном и взяли обязательство вести правопослушный образ жизни», — отметили в пресс-службе.