Санкции в отношении удобрений обострили проблему голода в беднейших странах — Лукашенко

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ограничения в отношении экспорта белорусских калийных удобрений обострили проблему нехватки продовольствия в беднейших странах. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на третьем саммите «Голос глобального Юга» в формате видеоконференции.

«На протяжении ряда лет мы живем под незаконными, несправедливыми, варварскими санкциями, которые не только оказывают воздействие на нашу страну, но и губительно отражаются на ваших народах. Так, ограничения в отношении экспорта белорусских минеральных удобрений обострили проблемы нехватки продовольствия и голода в беднейших странах», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.