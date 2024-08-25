Задержанному в аэропорту Ле-Бурже Павлу Дурову могут предъявить обвинения после общения с судьей - адвокат

06:04 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французские власти предъявят обвинения сооснователю мессенджера Telegram Павлу Дурову после допроса у следственного судьи. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС французский адвокат Фредерик Бело.

«Следователи Национального управления по борьбе с финансовыми преступлениями, действующего при Таможенной службе, задержали Дурова. В ближайшее время он предстанет перед следственным судьей для возможного предъявления обвинений», — сказал Бело.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров был задержан в субботу в аэропорту Ле-Бурже. Вместе с ним в этот момент находилась неназванная женщина и телохранитель.