Задержанному в аэропорту Ле-Бурже Павлу Дурову могут предъявить обвинения после общения с судьей - адвокат
06:04 25.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Французские власти предъявят обвинения сооснователю мессенджера Telegram Павлу Дурову после допроса у следственного судьи. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС французский адвокат Фредерик Бело.
«Следователи Национального управления по борьбе с финансовыми преступлениями, действующего при Таможенной службе, задержали Дурова. В ближайшее время он предстанет перед следственным судьей для возможного предъявления обвинений», — сказал Бело.
Ранее сообщалось, что Павел Дуров был задержан в субботу в аэропорту Ле-Бурже. Вместе с ним в этот момент находилась неназванная женщина и телохранитель.
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