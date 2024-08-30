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В РФ апробируют модель ЕГЭ по математике, объединяющую базовый и профильный экзамены

11:20 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новую модель ЕГЭ по математике с объединением базового и профильного экзамена и разделением при этом на две разные по сложности части апробируют в российских регионах. Об этом сказала директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в ходе Всероссийского общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации (ГИА).

На обсуждение была предложена концепция новой модели ЕГЭ по математике. Модель объединит базовый и профильный экзамен, разделив его при этом на две разные по сложности части. Для получения аттестата или поступления в массовые вузы, выпускнику будет достаточно набрать определенное количество баллов за первую часть. Далее сдающий может завершить выполнение работы или получить доступ ко второй части, чтобы набрать дополнительные баллы.

«Мы примем задачу по разработке перспективной модели интегрированного ЕГЭ по математике, апробируем ее в субъектах Российской Федерации и представим к 2026 году ее итоги. Только после апробирования модели возможна интеграция ее в ЕГЭ», — передаются слова Решетниковой в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

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