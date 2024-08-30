В РФ апробируют модель ЕГЭ по математике, объединяющую базовый и профильный экзамены
11:20 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новую модель ЕГЭ по математике с объединением базового и профильного экзамена и разделением при этом на две разные по сложности части апробируют в российских регионах. Об этом сказала директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в ходе Всероссийского общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации (ГИА).
На обсуждение была предложена концепция новой модели ЕГЭ по математике. Модель объединит базовый и профильный экзамен, разделив его при этом на две разные по сложности части. Для получения аттестата или поступления в массовые вузы, выпускнику будет достаточно набрать определенное количество баллов за первую часть. Далее сдающий может завершить выполнение работы или получить доступ ко второй части, чтобы набрать дополнительные баллы.
«Мы примем задачу по разработке перспективной модели интегрированного ЕГЭ по математике, апробируем ее в субъектах Российской Федерации и представим к 2026 году ее итоги. Только после апробирования модели возможна интеграция ее в ЕГЭ», — передаются слова Решетниковой в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
НОВОСТИ
- 11:35 30.08.2024
- Эксперты Сбера научат школьников применять искусственный интеллект
- 11:32 30.08.2024
- ЕС поставил Киеву 700 тысяч снарядов калибра 155 мм вместо обещанного к марту 1 миллиона
- 11:05 30.08.2024
- ФСБ задержала двух граждан Колумбии, бывших наемниками в рядах ВСУ
- 11:00 30.08.2024
- Боррель пообещал расширить подготовку ВСУ на территории Евросоюза
- 10:32 30.08.2024
- В ЕС нет консенсуса по отправке инструкторов на Украину — министр обороны Эстонии
- 10:20 30.08.2024
- Армия Израиля заявила о ликвидации десятков радикалов в боях на юге и в центре Газы
- 10:05 30.08.2024
- Казна Киева пустеет, потому он стремится вернуть чуждый ему Донбасс — Медведев
- 10:00 30.08.2024
- Путин наградил Лукашенко высшим российским орденом Андрея Первозванного
- 09:32 30.08.2024
- ВСУ все реже открывают ответный огонь, потому что ежедневно сдают позиции — МО
- 09:20 30.08.2024
- Школы и вузы к сентябрю 2024 года успели на 60% перейти на отечественное ПО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать