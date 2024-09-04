Стрельба в школе в США: четверо погибших, десятки пострадавших

20:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число жертв стрельбы в средней школе в американском городе Уиндер (штат Джорджия) возросло до 4, еще порядка 30 человек получили ранения. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил телеканал CNN.

По его данным, все школы округа Барроу временно закрыты, туда из соображений безопасности направлены сотрудники полиции. Информация о состоянии пострадавших не приводится.