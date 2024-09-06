Дурова могут заставить передать Франции ключи шифрования Telegram, не исключает Медведев
11:20 06.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сооснователь Telegram Павел Дуров, задержанный недавно в Париже, может при определенных условиях передать ключи шифрования французским спецслужбам, хотя и не хочет этого делать. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Я его как-то позвал на встречу еще в 2015 или в 2016 году и ему говорю: посмотрите, вы же понимаете, что все, что вы делаете, это небезопасно может быть для государства. Террористы могут этим всем воспользоваться. Поэтому вы должны будете рано или поздно эти ключи шифрования, наверное, отдать. И он говорит: „Я никогда и никому это не отдам!“ Это дословно. Никогда и никому! Я думаю, что он реально верит в это», — рассказал Медведев.
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