Над Курской и Белгородской областями уничтожены два БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь над Курской и Белгородской областями два беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с [применением] БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — сказали там.